Domani va in scena l'ultima giornata di Bundesliga, un turno importante in chiave salvezza e non solo: Jupp Heynckes dirà infatti addio al Bayern Monaco.

Il tecnico ha commentato così l'avvenimento: "Non avevo pianificato dopo il ritiro questi otto mesi, sono stati un capitolo addizionale della mia carriera. Prendere le redini di un club come il Bayern a 72 anni e riportarlo ad essere vincente è stato emozionante. È stato un vero piacere, ma sono realista e capisco che la mia energia non è infinita. Spero di avere ancora altri anni nei quali godermi la famiglia e non vedo l'ora di farlo: questo rende più semplice il mio ritiro".