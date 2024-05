Bayern Monaco, il ds Eberl: 'Tutti volevano una finale tedesca, tranne gli arbitri polacchi'

27 minuti fa



Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, dopo l'eliminazione dalla Champions League per il ribaltone finale al Bernabeu contro il Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si è lamentato per l'azione finale, quando Marciniak ha fischiato troppo frettolosamente un fuorigioco annullando la rete di de Ligt: "Non c'è niente da spiegare. Ci sono zero virgole zero da spiegare. Da quanti anni esiste il VAR? Da quanti anni esiste questa regola del fuorigioco? Per me è estremamente strano e dubbio. L’azione è molto strana e dubbia. L’arbitro fischia prima del tiro di De Ligt, quindi il VAR non può più intervenire. Poi ha riconosciuto il suo errore. Ma non ci facciamo niente con questo! Eravamo tutti favorevoli a una finale tedesca, tutti tranne gli arbitri polacchi!”.