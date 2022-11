Se il Napoli cerca ulteriori conferme nella sfida di cartello sul campo del Liverpool, anche per l'Inter di Simone Inzaghi quella di stasera a Monaco di Baviera è una prova del nove. Per misurare tangilbilmente, nella casa di una delle candidate alla vittoria della Champions League, i progressi enormi fatti nell'ultimo mese. Il primo posto del raggruppamento non è più alla portata dei nerazzurri ma, dopo aver eliminato dalla competizione il Barcellona, il tecnico piacentino vuole provare a giocarsela ad armi pari anche al cospetto dei campioni di Germania.



Non mancherà un po' di turn-over, alla luce degli infortuni e degli acciacchi dell'ultima ora, ma anche per preservare un po' di energie in vista della partita chiave di domenica contro la Juventus. E così dei titolari "fissi" non dovrebbero essere risparmiati i vari Onana, Barella, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, mentre sarà un'occasione da sfruttare per gente come Gosens, Asllani o Correa. Ruota i suoi uomini anche Nagelsmann, che preserva Neuer e Muller e dovrebbe concedere la ribalta ai giovanissimi talenti Gravenberch e Tel.





BAYERN MONACO-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI



BAYERN: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Gravenberch, Gnabry; Tel.



INTER: Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Mikhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.





IN TV: Canale 5, Sky Sport