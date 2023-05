Intervistato da SportBild, Oliver Kahn, ad del Bayern Monaco, ha parlato così della situazione di Thomas Muller e sulle voci del probabile addio della bandiera bavarese a causa del poco spazio trovato. La precisazione di Kahn è stata categorica: "Non accadrà. E se mai si arrivasse a questo gli farei cambiare idea senza tante parole. Thomas è in forma, sta bene, non si è mai fatto male e ha una personalità davvero forte. Ha un ruolo determinante nel gruppo e sono sicuro che giocherà molte altre partite insieme a noi".