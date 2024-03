Bayern Monaco; Kimmich è in vendita

Il Bayern Monaco si sta preparando ad una vera rivoluzione estiva. Il club bavarese è pronto a cedere alcuni dei suoi senatori o alcuni dei suoi giocatori simbolo per porre fine a una diaspora interna certificata dai cambi di allenatore (Nagelsmann e a fine stagione Tuchel) e da uno spogliatoio sempre più spaccato.



Secondo quanto riportato da Sky Germania il principale indiziato all'addio è Joshua Kimmich. Il centrocampista centrale è in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 e il club è pronto a venderlo in estate per evitare di trattare un rinnovo. Anche il giocatore è aperto ad un addio davanti ad un'offerta concreta che lo soddisfi.