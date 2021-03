In attesa del fischio d'inizio di Bayern Monaco-Lazio ecco come ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti Joaquin Correa: "Cercheremo di fare subito qualche gol, proveremo ad essere pericolosi per fare bene oggi. Abbiamo ancora la speranza di poter passare. Il percorso è stato ricco di sacrifici, sarebbe bello chiuderlo a testa alta. Il Bayern davanti fa la differenza, allo stesso tempo dovremo essere bravi noi a riuscire a fare male in attacco. Non dovremo concedergli troppi spazi. Nelle ultime partite abbiamo fatto il nostro calcio, abbiamo una grande opportunità per fare una grande partita".