Piccoli cambi, il banco è troppo forte, il Covid sta facendo ciò che vuole e bisogna inventarsi di tutto. Seconda serata consecutiva dicon italiana ma questa è serata per modo di dire sulla carta. La qualificazione che pur era impossibile o quasi è volata via all'Olimpico di Roma quando uno stracco passaggio indietro di Musacchio aprì le danze per i tedeschi.Da lì in poi non c'è stata nemmeno sofferenza, c'è stato solo un coltello che entrava nel burro. Il risultato finale di 4-1 chiude lì le musiche? Speriamo. Perché ilnon è squadra che si ferma, offre giustamente il massimo della cavalleria al rivale giocando sempre al top fino ai tre fischi, lao è in momento gne-gne, non vorremmo vedere una sconfitta pesante. Combo 1 più over 1,5.Serie A conche non si era giocata. Qui un numero bello grasso ci spinge verso un quotone, quello dell'1 primo tempo. Infatti i neroverdi hanno subito un gol in otto delle ultime nove sfide disputate in campionato. Il Toro deve vincere qualsiasi cosa si giochi con un pallone, una statistica del genere fa certamente volume.Si va in campo anche nella. Se ci fate caso arriva direttamente la folata del vento delche, dopo l'uscita dalla Champions League, ha ripreso a marciare vincendo la più importante di tutte e cioè l'amatissimo derby contro il Betis. Al Pizjuan sarà ospite l'che ha giocato e perso una battaglia in casa Real Madrid. Qui, contro una squadra che presumibilmente offrirà un grande finale di stagione, vado sull'1/handicap. A quota superbaffuta.Avsalot.Bayern Monaco-Lazio 1/over 1,5 (quota 1,37)Torino-Sassuolo 1 primo tempo (3,04)Siviglia-Elche 1/handicap (2,17)