Bayern Monaco-Lazio, la MOVIOLA: Immobile chiede rigore per l'intervento di De Ligt

Il ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio va in scena a partire dalle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. DI seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





BAYERN MONACO-LAZIO ore 21



Vincic (SLO)

Klancnik-Kovacic

IV: Jug

VAR: Kajtazovic

AVAR: Obrenovic



Diffidati Bayern Monaco: Sacha Boey, Alphonso Davies, Leon Goretzka.



Diffidati Lazio: Valentin Castellanos, Mattéo Guendouzi, Patric, Pedro.





53' PROTESTE LAZIO, IMMOBILE CHIEDE UN RIGORE! - L'attaccante biancoceleste si infuria: Felipe Anderson serve Marusic, cross in mezzo con la punta che calcia in porta e si scontra con De Ligt. La Lazio reclama il rigore, ma Vincic fa cenno di no e il VAR non interviene. Decisione corretta.