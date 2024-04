Bayern Monaco, clamoroso! Pronto a tornare Nagelsmann

10 minuti fa



Julian Nagelsmann, attuale ct della Germania, potrebbe tornare al Bayern Monaco, il club che per ultimo l'ha esonerato nel marzo del 2023 per affidare la propria panchina a Tuchel. Il dietrofront dei bavaresi è sempre più concreto, come riporta Sky Sport Deutschland. Le parti starebbero già discutendo del contratto, la cui durata sarà da decidere tra tre o quattro anni.



Il Bayern Monaco torna dunque a bussare a casa Nagelsmann che ora si è preso del tempo per valutare la proposta e decidere se accettarla o meno. Il rapporto col club si era chiuso in malo modo e il giovane tecnico aveva pagato anche motivazioni personali nella sua cacciata dalla squadra che più titoli ha vinto in Germania. Sullo sfondo restano le candidature di Roberto De Zerbi del Brighton e di Unay Emery dell'Aston Villa.