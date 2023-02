Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa, toccando anche l'argomento legato alla sfida contro il Psg negli ottavi di finale di Champions League:



"Non credo che Mbappé sarà assente nella sfida di andata. Non so che problema abbia, sul sito del PSG c'è un comunicato piuttosto vago. Non riesco a immaginare che non ci sia, potrebbero giocare a poker e bluffare. Preparerò la partita come se ci fosse".