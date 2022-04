Dopo la sconfitta a sorpresa allo Estadio de la Ceramica, il Bayern Monaco proverà a ribaltare lo 0-1 contro il Villarreal per volare in semifinale di Champions. Alla vigilia della gara di ritorno, l'allenatore tedesco Julian Nagelsmann ha presentato così la partita: "Non dobbiamo concedere spazio ai nostri avversari - ha detto in conferenza stampa - Sule sta ancora male e non sarà a diposizione, non ci saranno neanche Tolisso, Choupo Moting e Sarr. Tutti gli altri sanno che la posta in gioco è molto alta, servirà una prestazione di livello perché abbiamo una responsabilità e vogliamo andare avanti in Champions".