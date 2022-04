Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro il Villarreal: "In squadra ci sono giocatori con grandi ambizioni. Non devono criticarci per la gara dell'andata, la qualificazione è ancora nelle nostre mani. Il Villarreal è una squadra che riparte bene, ma non abbiamo paura di uscire e mostreremo il nostro lato migliore".