Si muove qualcosa tra Lewandowski e il Barcellona. Come riportato da Sky Deutschland, la chiusura dell'affare tra il Bayern e i catalani potrebbe arrivare nel weekend: il giocatore non dovrebbe infatti partecipare alla tournée negli Stati Uniti dei bavaresi. Tornato in settimana a Monaco per il ritiro con il club tedesco, il centravanti sta forzando la cessione ai blaugrana da settimane.