Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Bayern Monaco considera Alexander Nubel, come possibile successore di Manuel Neuer. Il giocatore, di proprietà proprio del Bayern, è attualmente in prestito al Monaco in Ligue 1, con cui è legato fino a giugno 2023. I tedeschi pensano dunque ad un progetto a lungo termine per Nubel, dopo il rientro dal prestito. Attenzione però, perché su di lui ci sono diversi club di Premier League.