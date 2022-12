Il Bayern Monaco cerca il sostituto di Manuel Neuer. L'obiettivo numero uno è Alexander Nubel, portiere di proprietà dei bavaresi ora in prestito al Monaco in Francia. Se i tedeschi non dovessero riuscire a riportare all'Allianz Arena Nubel, il nome più accreditato è quello di Yan Sommer, per cui ci sono già stati dei contatti. Il portiere del Borussia Monchengladbach piace anche all'Inter. Lo riporta Sky Deutschland.