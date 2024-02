Bayern Monaco, Tuchel: 'Domani reagiremo al ko col Leverkusen, ma le possibilità di vittoria sono 50-50'

Tommaso Fefè

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore del Bayern Monaco, Tuchel, ha parlato in conferenza stampa. La squadra bavarese punta a riscattarsi in Champions dopo la debacle in campionato sabato scorso contro il Bayer Leverkusen.



LA PARTITA - "Normale adeguare la struttura della squadra agli avversari. Ci sono molte squadre che cambiano regia in corso d'opera. Noi avevamo sabato scorso un approccio aggressivo che però ci ha portato a non segnare. Sappiamo cosa andremo a fare domani per non ripetere certi errori. Abbiamo già lavorato in campo e parlato di come affrontare la partita di domani. La affronteremo senza dubbio con gioia e affiatamento. Si tratta di una partita contro una squadra italiana, difficile da affrontare tatticamente. Le squadre di Sarri sono sempre molto disciplinate".



LA LAZIO - "La Lazio è una squadra omogenea, che fa un pressing importante e organizza un'ottima difesa. La trama dei passaggi è difficile da battere e certamente i tifosi saranno una spinta in più per loro. Sarà una partita anche emotivamente molto carica. non credo che qualcuno di noi possa sottovalutare la gara, soprattutto dopo sabato scorso. Abbiamo bisogno di non buttarci giù. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e dobbiamo riprenderci. Mi attendo un'avversaria molto forte. L'ho vista nel derby contro la Roma. Noi dovremo preoccuparci di fare solo il nostro gioco".



REAZIONE - Dopo le sconfitte abbiamo sempre reagito, sia in campionato sia in Champions. Non abbiamo problemi ad analizzare le disfatte. Io ho sempre la sensazione che siamo molto aperti e sinceri tra di noi per crescere. Siamo fermamente convinti di avere le carte giuste per mostrare una reazione domani in campo. Sabato la nostra aggressività non è bastata. Domani sarà ugualmente difficile, ma l'avversaria e il torneo sono totalmente diverso, perciò all'inizio le possibilità di vincere saranno sempre 50-50".



PRESSIONE - "La pressione per me è un privilegio, ma soprattutto non cambia nulla nel mio lavoro. Per me è importante rimanere tranquilli, pur con autocritica. Maggiore è la pressione, maggiore deve essere la tranquillità con cui affronto il mio lavoro".