Lazio, prove generali anti-Bayern a Formello. Sarri deve rinunciare a 3 elementi

Tommaso Fefè

La Lazio ha studiato nel dettaglio il Bayern per provare domani a fare l'impresa. Nella doppia sessione di rifinitura andata in scena oggi, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, gli uomini di Sarri hanno prima analizzato attentamente i movimenti degli avversari in sala video e poi provato in campo le contromisure, sia in mattinata, sia nel pomeriggio. E proprio in questa seconda seduta il tecnico toscano ha anche testato la probabile formazione, dopo i consueti 15 minuti aperti ai media.



ASSENTI - Non saranno sicuramente della partita Rovella, Patric e Zaccagni. I primi due non sono scesi neanche in campo con i compagni nell'allenamento pomeridiano. Sarri in conferenza stampa ha confermato i problemi di pubalgia per il centrocampista e il persistere del fastidio alla spalla per lo spagnolo. Zaccagni ha svolto un lavoro differenziato invece e punta a rientrare per Lazio - Bologna di domenica prossima. Tra i presenti non è al 100% Pellegrini, che si è scaldato a parte e poi ha svolto con il resto della squadra solo una prima parte della seduta tattica. Dovrebbe comunque farcela a rientrare tra i convocati. Brividi inoltre per Vecino, che in mattinata - ha detto sempre il mister in sala stampa - aveva accusato un leggero affaticamento e alle 15:15 non era inizialmente in campo con il resto del gruppo. L'uruguayano si è aggiunto solo qualche minuto più tardi, svolgendo un riscaldamento separato per poi unirsi ai compagni per le prove tattiche. Dovrebbe essere lui domani a prendere il posto di Rovella.



LE SCELTE - Sono solo due i ballottaggi aperti nell'11 che domani scenderà in campo dall'inizio contro i Campioni di Germania. Uno in difesa, dove Hysaj e Lazzari sono 50-50. Oggi Sarri li ha provati entrambi e sceglierà solo domani a ridosso della gara chi dei due avrà l'arduo compito di provare a contrastare Sané. Secondo punto interrogativo in attacco, con Pedro che sembra però in vantaggio su Isaksen. Per il resto le scelte sono fatte. Centrali Gila-Romagnoli e Marusic a completare la linea a 4. Guendouzi, e Luis Alberto le mezzali. Felipe Anderson a destra e Immobile in attacco.



Probabile formazione: (4-3-3) Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.