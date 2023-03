Thomas Tuchel è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Bayern Monaco:



"È un onore essere stato cercato dal Bayern Monaco. I miei più sinceri ringraziamenti per la fiducia vanno a Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, Herbert Hainer e Uli Hoeneß. Anche se lavori all'estero per un po', diventi ancora più consapevole dell'importanza del Bayern. Il DNA di questo club è intrinsecamente legato alla vittoria. La squadra che avrò a disposizione è una delle più talentuose e più forti d'Europa. Puoi giocare per qualsiasi titolo con questa squadra. Ho scelto il Bayern anche per un motivo personale, per lavorare vicino alla mia famiglia. Per questa e tante altre ragioni ho accettato rapidamente l'incarico, alla mia seconda occasione: già in passato sono stato molto vicino, non vedevo l'ora".