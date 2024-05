Bayern Monaco, Tuchel: 'Sconfitta che fa male. Non ho rimpianti, l'errore di Neuer non capiterà in altri 100 anni'

46 minuti fa



Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a DAZN della semifinale di ritorno di Champions League persa 2-1 contro il Real Madrid: "Fa male. Ci vorrà un po' per recuperare, ma è una sconfitta nella quale abbiamo lasciato tutto in campo. Certo, è difficile da accettare. Fa parte della realtà. Nessun rimpianto. Ma dall’altro ci sono stati troppi infortuni, qualche sostituzione di troppo, troppi crampi. Abbiamo iniziato con una linea offensiva a quattro e alla fine erano tutti fuori dal campo. E poi Neuer, che è stato eccezionale nel salvarci tutta la serata, ha commesso un errore che non avrebbe commesso in altri 100 anni”.