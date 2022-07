Robert Lewandowski is set to join FC Barcelona.



Dopo le parole dei dirigenti, Salhiamidzic e Kahn, ilha ufficializzato di aver trovato l'accordo con il Barcellona per la cessione in Catalogna dell'attaccante polacco Robert Lewandowski. L'operazione porterà nelle casse del club bavarese non meno di 40 milioni di euro.Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per il trasferimento di Robert Lewandowski. Il presidente Herbert Hainer ha confermato che: "È una buona cosa per tutte le parti che la situazione si sia chiarita. Robert si è guadagnato il nostro rispetto, ha vinto tutto con noi e gli siamo incredibilmente grati".