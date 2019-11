FC Bayern trennt sich von Niko Kovač:https://t.co/JbpIQqefBJ — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2019

Fatale il 5-1 di ieri contro l’Eintracht Francoforte (la più pesante subita negli ultimi 10 anni), ex club dell’allenatore croato. Dopo il pesante ko, il Bayern è ora quarto in classifica a 18 punti, con davanti Lipsia, Dortmund e Gladbach (a 22 punti).: le strade si separano. Chi ci sarà in panchina contro Olympiakos in Champions League e Borussia Dortmund in Bundesliga?. La terza pista porta a ​, ex allenatore del Lipsia che conosce già la Bundesliga. Il Bayern Monaco ha già avviato i contatti coi tre tecnici, poi deciderà a chi affidare la panchina per il dopo Kovac.Così lo stesso Kovac ha parlato della decisione al sito ufficiale del Bayern Monaco: “I risultati, e anche il modo in cui abbiamo giocato l'ultima volta, mi hanno portato a questa decisione. Mio fratello Robert e io ringraziamo il Bayern per l'ultimo anno e mezzo. Durante questo periodo, il nostro team ha vinto il campionato, la Coppa DFB e la Supercoppa. È stato un bel momento. Auguro il meglio al club e alla squadra”,​