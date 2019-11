Nel corso dell'assemblea generale del Bayern Monaco il presidente del club,ha ufficialmente confermato la scelta per la panchina del club bavarese. Sarà ancora, che ha preso il posto dell'esonerato Niko Kovac, ad essere l'allenatore in carica al club ee."Lo avevamo dichiarato dopo la partita col Dortmund e lo ribadiamo. Flick sarà ancora il nostro allenatore e siccome non vuole sentirsi chiedere fino a quando lo sarà a ogni partita vi dico che resterà in carica almeno fino a Natale e forse oltre".