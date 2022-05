Il Bayern Monaco rende noto l'accordo con Sven Ulreich per il rinnovo. Il portiere, 33 anni, si è legato per un'altra stagione. Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, ha dichiarato in merito: "Siamo felici che Sven rimanga al Bayern per un altro anno. Con il suo carattere e la sua mentalità, si inserisce perfettamente nel nostro gruppo. Sven ha un'ottima comprensione del suo ruolo ed è sempre lì quando ne hai bisogno". Entusiasta il portiere: "Il Bayern è diventato come una famiglia nel corso degli anni. Non vedo l'ora di passare un altro anno qui. Mi piace il mio ruolo, dietro a un portiere del mondo come Manuel Neuer. Abbiamo un rapporto amichevole".