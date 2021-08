Julian Nagelsmann, nuovo allenatore del Bayern Monaco, parla del rinnovo di contratto di Leon Goretzka, in scadenza nel 2022: "Gli ho detto che sarei felice se rinnovasse, inoltre sono fiducioso in merito. Chiaro che quando si deve trattare un nuovo accordo sono tanti gli aspetti da valutare. Per quel che mi riguarda continuerò a concentrarmi sul lato sportivo e gli mostrerò come potrà diventare uno dei più pericolosi centrocampisti in Europa. Ha il potenziale per fare persino meglio".