Il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato delle affermazioni a Sky Sport Germania in cui spiega il motivo per cui non è arrivato Erling Haaland: "Eravamo in trattative, ma è diventato chiaro che le cose potevanonon funzionare tra le due parti. Ecco perché ora è al Manchester City e abbiamo altri giocatori."