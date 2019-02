Il Bayern Monaco non si arrende per il giovane talento inglese del Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Il dirigente del club tedesco, Karl-Heinz Rummenigge ha dichiarato: "Suppongo che il nostro ds Salihamidzic faccia un po' come Hoeness. Anche in passato abbiamo completato dei trasferimenti che non erano andati in porto al primo tentativo, per cui ci continueremo a lavorare. Vogliamo i giocatori qualitativamente migliori al Bayern e Hasan è assolutamente convinto che questo ragazzo lo sia. Non sono preoccupato per il nostro futuro, abbiamo già una buona squadra che sta lottando per il campionato e che lo farà anche l'anno prossimo. Ci sono giovani che stano facendo bene come Kimmich, Gnabry o Coman. In estate ci sarà una fase due, poi vedremo se ci sarà bisogno di una terza".