Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto per Ivan Perisic sulla base di 20 milioni di euro, ma il futuro del 31enne nazionale croato può essere comunque ancora nel club tedesco. L'amministratore delegato dei campioni di Germania, Karl-Heinz Rummenigge ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Con l'Inter siamo amici e non ne abbiamo parlato perché Perisic è appena tornato a disposizione dopo l'infortunio al piede, però con Marotta ho un rapporto veramente molto cordiale. Vediamo quando farà qualche partita ci parleremo, perché anche il giocatore vorrà sapere dove giocherà. Non è ancora deciso…".