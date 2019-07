Karl-Heinze Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della Bild: 'Kovac si lamenta per la tournèe? L'hanno giocata tutti i nostri ultimi allenatori, è utile per le attività di sponsorizzazione. Immagino che non sia facile per un allenatore, ma poi avremo tre settimane per preparare la Bundesliga. Kovac? Vogliamo proseguire con continuità anche in panchina, gli auguro una stagione di successo".



SUL RINNOVO DI LEWANDOWSKI - "Non ha ancora firmato, ma stiamo lavorando. Robert qui si sente a suo agio. Un giocatore del genere non va ceduto, non ci abbiamo nemmeno mai pensato".