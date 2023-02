Intreccio sul mercato in difesa tra Monaco di Baviera, Milano e Parigi. Il direttore sportivo del Bayern, Salihamidzic ha rivelato alla Bild: "L'ultimo giorno di gennaio abbiamo ricevuto un'offerta per Pavard, ma l'abbiamo rifiutata. Per noi l'aspetto sportivo viene prima di tutto".



L'INTER - Secondo alcune indiscrezioni, la proposta per il nazionale francese era dell'Inter. Il "no" dei campioni di Germania si spiega anche con la doppia sfida agli ottavi di finale in Champions League col Paris Saint-Germain. Infatti, se il Bayern avesse dato il via libera a Pavard, i nerazzurri avrebbero ceduto ai francesi lo slovacco Skriniar. Quest'ultimo è invece rimasto in Italia e si trasferirà al PSG a fine stagione a parametro zero, una volta scaduto il suo contratto con l'Inter. Pavard, classe 1996 ex Lille e Stoccarda, è sotto contratto col Bayern fino a giugno 2024.