. Nel pre-partita del derby, gli ultrà hanno spiegato in una nota inserita nella fanzine dia San Siro: "Fatta chiarezza con Skriniar, da parte della Nord nessun rancore.Sebbene il capitolo Skriniar sia ormai parzialmente storia passata, ci teniamo a render noto che Milan ha voluto chiarire con noi le ragioni che l'hanno indotto alla scelta di cambiare maglia a fine stagione malgrado l'affetto che ha sempre provato per l'Inter.e suo malgrado si è dovuto attivare per trovare una nuova sistemazione a livello sportivo. Dopo aver ottenuto l'interesse del PSG e certo che comunque l'Inter l'avrebbe ceduto,. Milan ha cercato di venire incontro all'Inter abbassando le sue pretese sul rinnovo non potendo però non tener conto dell'offerta di Parigi ma comunque dimostrandosi disposto a rinunciare ad una prospettiva di diversi milioni di euro.Sebbene ancora una volta la sintesi sia che le ragioni del portafoglio abbiano superato quelle del cuore,che ha contribuito a darci tante soddisfazioni ed invitiamo tutti a trattarlo quantomeno col rispetto per la professionalità dimostrata nella sua permanenza a Milano., noi abbiamo deciso di guardare avanti con l'Inter sempre nel cuore e senza rancore verso un giocatore che giustamente non dovrà più indossare alcuna fascia di capitano ma che merita comunque il nostro rispetto per tutto quello che ha sempre dato sul campo".