Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti è una persona eccezionale: è un allenatore che ha vinto tutto e che sa vincere. Come farà al Napoli? Voglio vedere cosa succede: è una cosa molto interessante".



Brazzo prosegue: "Cristiano Ronaldo alla Juve? E' vero che nel calciomercato può succedere di tutto ma non credo che sia un'operazione fattibile, è davvero troppo complicata. Vidal al Napoli? Non ne posso parlare: è un grandissimo giocatore e sarà difficile cederlo a un'altra squadra. Anche su Rudy non ho sentito alcunché. Koulibaly? E' un ottimo giocatore ma al Bayern al momento non serve".