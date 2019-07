Leroy Sané in uscita dal Manchester City, il Bayern Monaco ci pensa e il CEO dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge fa il punto della situazione: "La situazione con Sané è che tornerà dalle vacanze questa settimana. Mentre era via non ha voluto avere contatti e volev pensare dei suoi piani personali per il futuro. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succede. Non è un segreto che stiamo cercando un'ala dopo gli addii di Ribery e Robben, due giocatori che hanno dato il volto al Bayern per moli anni. Dobbiamo aspettare".