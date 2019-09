Intervistato da Sky Sports Germania, il centrocampista del Bayern Monaco Corentin Tolisso commenta il mercato dei bavaresi: "Certo che sono soddisfatto! Prima che arrivassero Coutinho e Perisic, non avevamo una squadra in grado di fare il triplete quest'anno. Ma loro ci aiuteranno molto. Entrambi hanno una grande reputazione a livello internazionale, tutti sanno quello che hanno fatto. Ci aiuteranno a vincere titoli quest'anno. Coutinho può fare la differenza nei momenti cruciali? Sicuro. Ha tutto quello che deve avere un calciatore di livello mondiale. E' un ragazzo incredibile. Ha visto i suoi migliori anni a Liverpool, si è meritato il numero 10. Ha fatto bene anche a Barcellona, ma da quello che ho capito è stato difficile per lui. E' arrivato a Monaco con un po' di ritardo all'allenamento, ma abbiamo subito visto che è eccezionale dal punto di vista tecnico. E' fortissimo palla al piede e può fare la differenza".