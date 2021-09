Il Bayern Monaco, in vista della possibile perdita in estate di Kingsley Coman (che continua a rifiutare il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022), inizia a guardarsi intorno per evitare di trovarsi impreparato.



Secondo l'edizione odierna del tabloid "TZ" i bavaresi avrebbero messo sotto la lente di ingrandimento il colombiano Luis Díaz. Il calciatore nativo di Barrancas, alla sua terza stagione al Porto, è stato il capocannoniere della Copa América 2021 con quattro gol.