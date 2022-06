Le prime voci risalgono alla prima decina di maggio, quando il Bayern Monaco aveva fatto qualche timido tentativo per Haaland incrinando un rapporto, quello con, vicino al capolinea. Già allora, Julian, tecnico dei bavaresi, si era affrettato a rassicurare: “Non c'è nulla da dire, in nessuna direzione, la mia volontà è sempre la stessa,”. Una speranza, quella del rinnovo, spenta sul nascere, come confermato poco dopo dal DS: “Non rinnova e”. Ora, in questo caso, di norma, si cerca la soluzione migliore per mettere d’accordo tutte le parti in causa, ma da metà maggio siamo arrivati a fine giugno, e a sentire i protagonisti della vicendaVietato., costi quel che costi: in questo caso,per un giocatore in scadenza nel 2023. Ma andiamo con ordine. Herbert, presidente del Bayern, 15 maggio: “Robert ha un contratto fino al. Non c'è nessun sostituto per lui, quindi presumo che adempirà al contratto”. Oliver, CEO, 21 maggio: “A quanto lo vendiamo? Non ci facciamo questa domanda.”. Anche l’ex ad dei bavaresi, Karl-Heinz, ha sposato la tesi di Kahn, dichiarando di fidarsene. Nel successivo mese si sono susseguite altre parole da parte dei dirigenti campioni di Germania, ora volte a sottolineare come il Barcellona in Bundesliga fallirebbe, ora tese a ribadire come Lewandowski giocherà all’Allianz Arena anche nel 2022-23.Già all’ultima di campionato,. Poi, il 30 maggio, dal ritiro della Polonia, ecco la conferma: “”. Anche l’agente, Pini, considera i bavaresi come “il passato” del suo assistito. Niente da fare, il Bayern non apre alla cessione. Allora l’attaccante polacco decide di aprirsi e far leva sull’umanità: “. La lealtà e il rispetto sono più importanti del lavoro. La cosa migliore è trovare insieme una soluzione.”. 6 giugno. Niente che, ad oggi, possa scalfire la corazza del duro per eccellenza Kahn e del presidente Hainer.Dasono sempre arrivati ammiccamenti, dichiarazioni di interesse, negli: la sensazione è che si dovrà andare avanti ancora per molto tempo prima che la questione venga risolta.Fino a prova contraria, se il Bayern non fa un passo indietro, il Barcellona e Lewandowski non possono nulla.