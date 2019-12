Non si può dire che Joshua Zirkzee non sappia cogliere l'attimo: l'incredibile inizio di carriera del 18enne attaccante del Bayern Monaco è coinciso infatti con due gol e due vittorie procurate, contro Friburgo e Wolfsburg, in entrambi i casi dopo essere entrato da pochi secondi, 180. L'uomo della svolta, con due reti decisive: il 2-1 al Friburgo, l'1-0 al Wolfsburg. Il tutto in tre giorni, che difficilmente il talento olandese classe 2001 dimenticherà mai.



IDOLO VAN HOOIJDONK, MODELLO LEWANDOWSKI - Un periodo sicuramente non banale: sette giorni prima l'allenatore Flick aveva deciso di farlo debuttare in Champions League contro il Tottenham di José Mourinho: il club bavarese lo prende dalle giovanili del Feyenoord, decidendo di scommettere sull'attaccante dal grande fisico, che ricorda un po' Pierre van Hoojdonk, per movenze e provenienza. Nello scorso marzo arriva l'esordio in terza divisione con la seconda squadra del Bayern, battezzato con una tripletta, mentre quest'anno sta stupendo in Youth League, dove ha realizzato 4 gol in tre presenze. Con un modello come Lewandowski al proprio fianco, il futuro è assicurato.