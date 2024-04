Bazoer: 'Mi volevano Milan e Juventus. Reijnders? A chi non piacerebbe un giocatore così?'

16 minuti fa



Riechedly Bazoer, centrocampista dell'AZ Alkmaar, ha parlato a Sky Sport: "Mi volevano pure Milan e Juve. Ma io non ho rimpianti, oggi sono un uomo felice. Quando ero all'Ajax e decisi di andarmene c'erano tanti club a volermi, tra questi il Milan ma anche la Juventus. Però anche qui parliamo di 7-8 anni fa".



MILAN - "Certo, mi sarebbe piaciuto molto perché il Milan è un club gigante. E poi tanti olandesi hanno vestito quella maglia. L'ultimo a fare quel grande passo è stato Tijjani Reijnders. Ma ho zero rimpianti".



REIJNDERS - "Ho giocato un solo anno con lui e vedo che sta facendo bene al Milan. Tijjani è un bel giocatore e l'ha dimostrato sia all"Alkmaar che in Italia. È un centrocampista fortissimo, con caratteristiche da box to box. Sa difendere, fa gol e poi corre tantissimo. È il profilo ideale per l'AC Milan. Dimostrò le sue qualità in Conference League, segnando a Londra contro il West Ham. E se in questo tipo di partite fai bene, poi le grandi europee si interessano a te. Essendo un centrocampista moderno con qualità da box to box e dal gol facile io credo che Reijnders abbia tutto per la Premier League. A quale allenatore non piacerebbe un giocatore come lui?".