dopo essere stato tolto dalla trasmissione a seguito di una lite sull'imparzialità in cui criticava la nuova politica di asilo del governo.Lineker ha detto che sostiene la recensione e non vede l'ora di tornare in onda.Ha detto che gli ultimi giorni sono stati "surreali" e ha ringraziato le persone per "l'incredibile supporto".La copertura calcistica del fine settimana attraverso la BBC è stata interrotta a causa degli scioperi innescati dalla sospensione di Lineker.La scorsa settimana, in un tweet Lineker ha paragonato il linguaggio usato per definire il piano di asilo del governo a "quello usato dalla Germania negli anni '30".Le sue parole, sul nuovo disegno di legge sull'immigrazione illegale del governo, sono state criticate dai ministri conservatori, compreso il ministro degli Interni.A Lineker è stato detto venerdì che doveva scusarsi per i suoi tweet o che non sarebbe stato in grado di presentare Match of the Day nel fine settimana.Quando si è rifiutato di farlo, è stato tolto dall'aria, innescando un'ondata senza precedenti di scioperi da parte di altri esperti e commentatori.Dopo aver annunciato che tornerà a presentare sulla BBC TV, Lineker ha twittato: "Per quanto difficili siano stati gli ultimi giorni, semplicemente non è paragonabile al dover fuggire da casa dalla persecuzione o dalla guerra per cercare rifugio in una terra lontana."È commovente vedere l'empatia verso la loro situazione da parte di così tanti di voi."Restiamo un paese di persone prevalentemente tolleranti, accoglienti e generose".