Due vittorie in due partite per l'Italia agli Europei di beach soccer. Gli azzurri battono 5-3 l'Ucraina a Figueira da Foz in Portogallo. Zurlo si guadagna e trasforma il rigore del vantaggio, dedicando il gol al cugino Francesco, tragicamente scomparso ad agosto in un incidente stradale. Domani alle ore 16.45 italiane la sfida con il Portogallo, decisiva per la finale di domenica.



ITALIA-UCRAINA 5-3 (1-1; 3-0; 1-2)

ITALIA: Paterniti, Marinai, Giordani, Ramacciotti (C), Gori. A disp. Casapieri, Frainetti, Zurlo, Sciacca, Fazzini, Miceli. All. Del Duca.

UCRAINA: Nerush, Zavorotnyi, Voitenko, Pashko, Voitenko. A disp. Borsuk A., Borsuk I. (C), Pachev Zborovskyi, Korniichuk. All. Kostenko Mykola.

Reti: 7’ pt Zurlo (R), 10’52’’ pt Voitenko; 39’’ st Casapieri, 3’43’’ st Zurlo, 6’55’’ st Gori; 40’’ tt Gori, 5’12’’ tt Zborowskyi, 10’24’’ tt Voitenko.

Ammoniti: Sciacca (ITA) 9’pt; Miceli (ITA) 11’pt; Frainetti (ITA) 10’st; Zavorotnyi (UKR) 8’st.



Classifica: Italia 6 punti, Portogallo 3, Svizzera, Ucraina 0.