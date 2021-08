Riparte il Beach Soccer Azzurro. Il ct della Nazionale Emiliano del Duca ha oggi ufficializzato la lista dei 20 convocati che parteciperanno al raduno di preparazione agli Europei che si svolgeranno a Figueira da Foz, in Portogallo, dal 9 al 12 settembre: “ Si tratta di un raduno di transizione – precisa il Commissario tecnico – che precede l’altro che si svolgerà prima della partenza della Nazionale prevista per il 5 settembre dall’aeroporto di Pisa”. Questo primo collegiale si terrà nel Cpo di Tirrenia che ha recentemente allestito un campo di beach soccer all’interno della struttura dedicata alla preparazione olimpica. Gli Azzurri della sabbia inizieranno la loro preparazione sabato 14 per terminare questo primo step lunedì 23 agosto. Il raduno successivo inizierà il 29 agosto, sempre a Tirrenia, e sarà quello decisivo per scegliere i 12 giocatori che prenderanno parte alla fase finale dell’Europeo: le avversarie dell’Italia saranno Spagna, Portogallo, Ucraina, Bielorussia, Svizzera, Russia e Polonia.Alcune novità tra i beacher chiamati da Del Duca, in particolare i due Under 20 Fabio Pugliese e Tommaso Fazzini, ambedue giocatori del Viareggio Beach Soccer U20, consacrati campioni d’Italia della categoria nella prima edizione del torneo organizzato dalla LND quest’anno (Fazzini premiato come miglior giocatore del Campionato). Oltre ai due Under 20, da menzionare Josep jr Gentilin, già protagonista assoluto nelle qualificazioni dello scorso luglio a Nazaret e Antonio Argentieri della Vastese BS, ambedue appena ventunenni. “Stiamo cercando energie fresche – aggiunge il tecnico Azzurro – e il campionato Under 20, voluta da tutto il movimento, sicuramente ci darà una mano a rinverdire le fila: per dare seguito a un ciclo c’è bisogno di allargare la base della piramide”.Altra grande novità per il mondo beach è la recente istituzione da parte della Figc, attraverso il Settore Giovanile, delle scuole calcio, specifiche per questa specialità sportiva: radici sotto la sabbia che daranno nuova linfa a tutto il movimento.Portieri: Alessio Battini (Catania Beach Soccer), Andrea Carpita (Viareggio BS), Simone Del Mestre (Sambenedettese BS), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania BS);Difensori: Alessio Frainetti (Terracina BS), Daniele Lauri (Nettuno BS), Alessandro Miceli (Sambenedettese BS), Fabio Pugliese (Viareggio BS Under 20),Esterni: Luca Addarii (Sambenedettese BS), Antonio Argentieri (Vastese BS), Josep Junior Gentilin (Napoli BS), Marco Giordani (Terracina BS), Marcello Percia Montani (Sambenedettese BS), Dario Ramacciotti (Catania BS), Salvatore Sanfilippo (Levante Utd), Lorenzo Vaglini (Pisa BS)Attaccanti: Tommaso Fazzini (Viareggio BS U20), Gabriele Gori (Catania BS),Francesco Fabio Sciacca (Catania BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS)Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario, Sabrina Filacchione; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistente Allenatore, Michele Leghissa; Preparatore dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico, Paolo Larocca; Medici Federali, Paolo Manetti e Attilio Romano; Fisioterapista, Paolo Tiberi.