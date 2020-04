"Me lo aspettavo, è giusto così”. Bebe Vio, campionessa paralitica, intervistata dal Corriere della Sera parla del rinvio dei giochi paralimpici a causa del coronavirus. “Ciascuno deve fare la propria parte, come dice Alex Zanardi. E’ un’occasione per migliorare, dopo il fioretto, la seconda arma, la sciabola, dove non sono bravissima. Ma in questo momento mi godo anche la possibilità di dormire di più, così come mi alleno perfino in cucina, dove mi insegna mia sorella: carbonara e crêpes, mi servono anche per migliorare l'uso delle protesi delle mani".