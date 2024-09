Beccalossi: "Frattesi? E' il futuro dell'Inter e sarà titolare per i prossimi dieci anni"

Getty Images

L'ex centrocampista dell'Interha rilasciato un'intervista al quotidiano Tuttosport e si è soffermato in particolare su Davide Frattesi. Ecco le sue parole:- ". Ha fatto panchina sinora, ma dove è il problema? Frattesi è il futuro dell’Inter. Inzaghi dovrà gestire bene tutta la rosa, anche perché gli anni passano per tutti, pure per i giocatori. Prima si diceva non avesse ricambi, ora sembra che i ricambi debbano giocare per forza e sempre. Calma, ragazzi".

- "Barella ko? Lui resta sempre un giocatore di grande importanza per l’Inter, dispiace ovviamente per il suo infortunio, ma è stata costruita una rosa all’altezza della situazione".- "Un giocatore con delle qualità incredibili. Io l’avevo visto già al Sassuolo e anche nelle giovanili dell’Italia. Lui è un centrocampista molto forte negli inserimenti, se poi qualche genio si mette in testa che deve pure marcare e fare tutt’altro, mi dà fastidio. Una cosa è migliorare e lui, come tutti noi, può migliorare. Ma la sua migliore caratteristica è che quando va dentro è devastante. Si deve sfruttare questa sua peculiarità, non criticarlo per altro".