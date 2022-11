David Beckham può tornare al Manchester United, questa volta come azionista. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il Financial Times: l'ex giocatore di Red Devils, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy starebbe dialogando con alcuni potenziali investitori interessati a rilevare lo United, per diventare il 'volto' della cordata.



SPICE BOY IS BACK? - Due giorni fa la famiglia Glazer, attuale proprietaria dei Red Devils, ha dichiarato di stare considerando una vendita che potrebbe valutare il club fino a 7 miliardi di sterline, la proprietà statunitense ha anche ammesso che "prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche", quindi una cessione parziale delle quote. Uno scenario che apre a Beckham, già impegnato con l'Inter Miami, che non potrebbe permettersi di finanziare da solo l'acquisto del club: in una cordata, però, la sua ricchezza e la sua lunga storia a Manchester gli consentirebbero di giocare un ruolo importante.