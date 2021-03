Bedy Moratti, sorella dell'ex presidente dell'Inter Massimo, parla a Radio Nerazzurra, tornando su Ronaldo il Fenomeno: "Era un Fenomeno veramente. Era un campione. Poi io in quel periodo non è che io andassi in giro ancora con la squadra anche perché io vivevo a Roma. Solo in seguito sono venuta a Milano, proprio per l'Inter. Ma Ronaldo era qualcosa di particolare: a parte che era molto simpatico. faceva quello che voleva lui, in campo e fuori, però era un fenomeno veramente. Se lo chiamano così c’è una ragione ben precisa. Io ho sentito amici milanisti, non dico juventini, ma forse anche, che hanno fatto la tessera dell'Inter solo per venire a vedere Ronaldo. Purtroppo, poi si è fatto male. Ha avuto i suoi problemi, però ci ha fatto divertire molto per un certo periodo. Un suo rientro in nerazzurro? Bisognerebbe trovargli un ruolo adatto perché è uno che ha voglia di fare quello che vuole lui. Certamente non obbedisce molto".