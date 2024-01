Behrami a CM: 'Samardzic-Napoli? Ora non è l'ideale. Zielinski-Inter, guardate Mkhitaryan...'

A margine della presentazione del film 'Chi segna vince', l'ex centrocampista, oggi opinionista di Dazn, ha parlato a Calciomercato.com: "Il Bologna deve sognare senza pressione. Giusto avere ambizione, ma anche consapevolezza di aver fatto benissimo e di essere in quella zona di classifica perché lo ha meritato".- "Per trovare il bomber vero la Fiorentina deve spendere soldi ora fuori budget. Ora trova gol anche dai centrocampisti, non bisogna focalizzarsi sui numeri. Il lavoro di Beltran è legare il gioco, cosa che faceva davvero bene in Argentina, in quello può migliorare ma dagli attaccanti della Fiorentina non aspettiamoci tanti gol".- "E' la piazza giusta? Guardando il momento non è proprio l'ideale. Deve ancora fare uno step necessario per diventare un giocatore completo. Nel calcio moderno bisogna fare anche la fase difensiva".- "Ci ha abituato a questo tipo di colpi, arrivano all'Inter e rinascono come Mkhitaryan".