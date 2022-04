L'uomo a sinistra è Ihor Belanov, un calciatore del Dynamo Kyiv, pallone d'oro 1986. Ora sostiene la lotta ucraina. -- 1986 è stato un bel l'anno per il Dynamo Kyiv: ha vinto la Coppa UEFA, e Belanov era uno dei giocatori di punta pic.twitter.com/pjZr2fFwCP — UkraineWorld Italian (@uaworldit) April 6, 2022

è diventato copresidente del comitato di calcio professionistico ucraino. In questi giorniper poi scrivere un messaggio su Facebook: "Ho giocato con orgoglio per la nazionale dell'Unione Sovietica e sono sconvolto da questa guerra.- Belanov (classe 1960) si è messo in luca nella Dinamo Kiev, dove ha vinto campionato, coppa e supercoppa sovietica oltre allaDove, dopo aver vinto il girone con la Francia di Platini, ha segnato una tripletta agli ottavi di finale persi 4-3 contro il Belgio di Scifo ai tempi supplementari. Allorae così nel 1989 Belanov si trasferì al club tedesco del Borussia Monchengladbach. Dove incappò in una brutta storia e venne accusato di furto insieme a sua moglie, che passarono una notte in prigione dopo che la polizia trovò merce non pagata a casa e nell'auto. La moglie disse che la refurtiva era stata messa nel bagagliaio a loro insaputa e scagionò il marito, che patteggiò una multa salata.