A presentaredi domani insieme al ct dei Diavoli Rossi anche Yannickesterno d'attacco autore del primo gol nella sfida poi persa 3-2 contro la Francia."Non c'è un ottimo spirito ma fa parte del nostro lavoro, bisogna anche saper perdere e rialzarsi, questo fa parte del nostro lavoro. Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita"."Nel primo tempo avevamo il controllo della partita, poi nella ripresa è cambiata. La Francia è rimasta solida, ha accorciato le distanze e dopo l'1-2 avevamo qualche dubbio di troppo, abbiamo perso un po' di fiducia e alla fine perso la partita. Dobbiamo dimenticarci di questa gara ma al contempo imparare la lezione"."Fa parte del nostro lavoro, bisogna farlo. Siamo delusi, tutti quanti volevamo disputare la finale. Non cambia niente finire terzi o quarti ma bisogna vincere tutte le partite, anche le amichevoli, e quindi in campo darò il massimo. Dobbiamo reagire, rialzarci e pensare positivo"."Questo non mi compete, non spetta a me decidere"."Sarà una sfida molto complicata. L'Italia ha tanta esperienza, è campione d'Europa in carica e sarà una bella gara di preparazione anche per il Qatar"."Ho già giocato più volte su quella fascia, ho fatto tante prestazioni in quella posizione. Ho giocato bene, ma non so se è stata o meno la mia migliore prestazione"."Credo sarà una bella gara anche domani sera, sono due belle squadre. Non so se questa gara sarà equiparabile a quella degli Europei, la posta in palio era diversa anche se nessuna delle due vorrà perdere"."Se volete possiamo parlare di rivincita perché abbiamo perso, ma domani sarà una gara per il terzo e quarto posto ma non ci sarà una squadra eliminata e una che vincerà ma si tratta solo del terzo posto"."Non ero nello spogliatoio dopo la partita perché dovevo parlare alla stampa. Il giorno successivo gli ha illustrato i punti positivi e negativi e ci ha chiesto di migliorarci, abbiamo ancora un anno davanti ma è vero che un anno a livello internazionale passa in fretta. Bisogna limare questi aspetti negativi e valorizzare i positivi"."Quelli positivi riguardano le nostre importanti qualità, nel primo tempo contro la Francia abbiamo fatto bei passaggi e ci siamo difesi bene. Purtroppo però nella ripresa le emozioni hanno avuto la meglio e non abbiamo riflettuto abbastanza sulle nostre posizioni in campo, siamo calati di concentrazione"."Abbiamo già dimostrato di avere una bella squadra, ma a volte dobbiamo essere più arrabbiati e intelligenti. Dobbiamo fare il fallo tattico quando serve, ci sono tanti dettagli che sono importanti"."Certo, ero triste dopo l'eliminazione all'Europeo. In ogni competizione abbiamo la voglia e la sensazione di poter arrivare in fondo e quindi dopo l'eliminazione ero deluso, anche perché non ho potuto aiutare la squadra"."Dipende da noi, ma anche da voi. Credete ancora in noi? La sensazione è che si sia persa un po' di fiducia in noi.. Un anno passa in fretta, voi credete in noi? Ci crediamo ancora".