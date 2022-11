Belgio-Croazia sarà una come finale, con l’Inter spettatrice molto interessata. Lukaku sfiderà Brozovic in uno scontro “fratricida” per ottenere il pass per gli ottavi di finale di Qatar 2022. L’Inter avrà la possibilità di capire a che punto è Lukaku nella strada per il pieno recupero e, allo stesso tempo, osserverà da vicino i progressi di Brozovic dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di un mese.