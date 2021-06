Kevin De Bruyne, centrocampista del Belgio, parla in conferenza stampa, elogiando Romelu Lukaku: "Credo che Romelu sia la nostra arma segreta o meglio non così segreta ormai. E' molto semplice per me trovarlo in campo, si smarca molto facilmente. Quando è all'interno dell'area so perfettamente che movimenti farà. Ecco perché per i difensori avversari diventa molto difficile marcarlo. Fisicamente è molto forte, ha un gran controllo del pallone e quando va al tiro ci sono buone possibilità che la palla vada in rete".