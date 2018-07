Terzultimo ottavo di finale, in attesa di Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra. Alle 20, alla Rostov Arena, il Belgio di Hazard, De Bruyne, Lukaku e Mertens, attende il Giappone di Nagatomo, Kagawa e Honda. I Diavoli Rossi, che arrivano con 3 vittorie su 3 nel girone, dove hanno sconfitto anche l'Inghilterra, hanno avuto la miglior differenza reti della prima fase nonché il miglior attacco (9 gol). Imbattuti da 22 partite, non sono riusciti a segnare una sola volta. I Samurai, invece, sono stati a un passo dall'eliminazione, ma il miglior fair play li ha portati agli ottavi a discapito del Senegal.



Il Giappone non ha mai superato gli ottavi di finale in un Mondiale, perdendo le ultime 5 partite contro squadre europee, inclusa un'amichevole proprio contro il Belgio giocata lo scorso anno. Gli uomini in più forma? Romelu Lukaku per il Belgio, autore di 7 gol nelle ultime 4 partite; Keisuke Honda per il Giappone, che ha relizzato 4 gol e 3 assist negli ultimi 10 gol del Giappone.